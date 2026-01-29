Campañas contra la Fiebre Amarilla y Triple Viral con cambios en el esquema

Ante la modificación, en el Calendario Nacional, de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral -que previene el Sarampión, la Rubéola y las Paperas-, el Gobierno local refuerza la campaña de esta vacuna, que ahora se aplica entre los 15 y 18 meses de edad, y todas las de Calendario, de forma totalmente gratuita. Además, por la llegada del período de vacaciones, pone a disposición la vacuna contra la Fiebre Amarilla para las vecinas y vecinos que viajen a zonas con transmisión comprobada de esta enfermedad.

Las inmunizaciones previenen enfermedades graves y salvan vidas, por eso el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Salud Pública, a cargo del Dr. Alejandro Collia, mantiene todo el año las campañas de vacunación vigentes, en el servicio de salud pública local.

Actualmente, las vecinas y vecinos que viajen a zonas endémicas de Fiebre Amarilla podrán acceder a la vacuna contra esta enfermedad, todos los jueves de cada mes. Para ello, deberán presentarse con una anticipación mínima de 10 días previos al viaje, en Entre Ríos 3037, San Justo; de 8 a 13 horas, sin turno previo y de forma gratuita. Las recomendaciones son:

•Menores de 1 año y mayores de 60 años necesitan una orden médica. El resto de la población puede acceder de manera libre y sin requerir autorización.

•Embarazadas NO se vacunan.

•Una sola dosis es suficiente para protegerse toda la vida.

•Evitar picaduras de mosquitos.

Por otro lado, a partir del 1 de enero el Ministerio de Salud de la Nación estableció el adelanto en el Calendario Nacional de Vacunación de la segunda dosis de la vacuna Triple Viral. De manera que las niñas y niños nacidos desde el 1 de julio de 2024 deben recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses, y los nacidos hasta el 30 de junio 2024 mantienen el esquema previo, es decir, a los 5 años de edad y antes del ingreso escolar.

La modificación del calendario tiene el objetivo de reducir el tiempo en que las niñas y niños quedan susceptibles a las enfermedades del Sarampión, Rubéola y Paperas. Es por ello que se destaca la importancia de completar los esquemas de vacunación y se recuerda que todas las vacunas de Calendario, son gratuitas y obligatorias, y están disponibles en las Postas de Vacunación del distrito, sin turno previo.