Los Centros de Salud de La Matanza vacunan contra el Dengue

Ya se encuentra disponible la vacuna contra el virus del Dengue en todos los efectores de salud y hospitales municipales del distrito. La vacuna es pública, gratuita, no requiere orden médica, alcanza a las personas que hayan cursado o no la enfermedad y se puede aplicar sin turno previo.

El Municipio de La Matanza, suma la vacuna contra el Dengue, a las que ya se encuentran disponibles, de manera gratuita en las diferentes Postas de Vacunación de las distintas ciudades del distrito.

A partir del lunes 19 de enero las vecinas y vecinos que tengan entre 15 y 59 años de edad podrán acceder a esta vacuna en todos los Centros de Salud, Postas de vacunación y Hospitales municipales, sin orden médica y sin turno previo.

Cabe destacar que, la inmunización contra el Dengue está contraindicada en personas embarazadas y en etapa de lactancia, inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en altas dosis.

Asimismo, la Secretaría de Salud local, a cargo del Dr. Alejandro Collia, recuerda que quienes hayan cursado la enfermedad deben esperar seis meses para poder vacunarse. Una vez aplicada la primera dosis, luego deberán esperar tres meses para recibir la segunda inmunización y completar el esquema.

Centros de Salud, Postas de Vacunación y Hospitales municipales donde podrán acceder a la vacuna contra el Dengue

Hospital Materno Infantil Doctor Equiza – Avenida Doctor Equiza 4246, Gonzalez Catán

Lunes a viernes 8 a 18 horas y sábados 8 a 12 horas

Centro de Salud Doctor Domingo Roca – Miller 4250, Virrey del Pino

Lunes a viernes 9 a 15 horas

Centro de Salud Ignacio Ezcura – López May 6560 González Catán

Lunes a Viernes 8 a 13 horas

Hospital Doctora Teresa Germani – Avenida Luro 6561, Gregorio de Laferrere Lunes a sábados de 8 a 14 horas

Centro de Salud Doctor Sakamoto – Dávila 2110, Rafael Castillo

Lunes a sábados de 8 a 16 horas

Centro de Salud Doctor Carrillo – Avenida Central y 200, Ciudad Evita

Lunes a sábado de 8 a 16 horas

Centro de Salud Villa Rebasa – Balcarce 1909 Ramos Mejía

Lunes a viernes 8 a 12 horas

Centro de Salud Doctor Eizaguirre – Celman y Chávez, Villa Celina

Lunes a viernes 8 a 12 horas

Centro de Salud Villa Recondo – Avenida Díaz 500, Villa Celina

Lunes a viernes 8 a 12 horas

Centro de Salud Doctor Giovinazzo – F. Seguí 6164, Isidro Casanova

Lunes a viernes 8 a 15 horas

Plaza San Justo – H. Yrigoyen y Almafuerte, San Justo

Martes y jueves de 9 a 13 horas