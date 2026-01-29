Habilitá tu negocio en La Matanza: Guía paso a paso para tu comercio

Se informó que emprendedores y comerciantes de La Matanza pueden formalizar su negocio en el distrito de forma fácil y rápida, un paso clave para operar con seguridad y legalidad.

Se aseguró que tramitar la habilitación comercial en el Municipio de La Matanza ahora es más sencillo. Como primer paso se pueden consultar los requisitos y la documentación específica según el rubro del comercio a habilitar, enviando un mail a presentaciones.controlcomunal@gmail.com, donde el equipo municipal brindará información personalizada.

Se aclaró que si se necesita verificar si la zona donde se ubicará el negocio es apta para el rubro, se pueden comunicar con la Dirección de Planeamiento, al teléfono 4651-0014 Interno 113, enviando un mail a planeamientolamatanza@gmail.com o acercándose personalmente a la sede ubicada en Irigoyen 2746, San Justo.

Por ello, una vez obtenida la confirmación de zonificación, se puede iniciar la habilitación municipal. El trámite no requiere necesariamente la presencia del titular del comercio: también puede realizarlo una persona gestora o apoderada, siempre que cuente con la carta de poder correspondiente.

Para iniciar las gestiones, hay que dirigirse al Departamento de Habilitaciones de lunes a viernes de 8:30 a 13:30 horas, ubicado en Perú 2250, 4º piso, San Justo, o a la Región Municipal Descentralizada Sur, ubicada en Juan Manuel de Rosas 17798, 1º piso, González Catán.

En todo momento, durante el proceso de habilitación, las y los interesados podrán consultar el estado del trámite enviando un mail a presentaciones.controlcomunal@gmail.com, adjuntando el nombre y apellido del titular del negocio. Una vez otorgada la habilitación, el Departamento de Habilitaciones del Municipio le entregará a la persona titular, gestora o apoderada, el libro y el certificado definitivo.