Las Colonias de La Matanza se sumaron a educar en el cuidado del ambiente

Celebrando el Día Mundial de la Educación Ambiental, el Gobierno local llevó adelante talleres prácticos de sustentabilidad y energías renovables para las miles de chicas, chicos y adolescentes que asisten a la Colonia de Verano 2026.

El Municipio de La Matanza llevó al Polideportivo Balestrini el programa Corazón Ecológico, con una gran jornada de concientización ambiental para que chicas y chicos aprendan a cuidar el entorno, nuestra “casa común”, a través de la experiencia directa y el contacto con la naturaleza.

Durante las actividades, coordinadas por la Subsecretaría de Ambiente local, a cargo de Mauro Chellillo, las y los participantes se involucraron en procesos de compostaje, clasificación de residuos reciclables y germinación de especies nativas, conectando de forma directa con los ciclos de la naturaleza.

Uno de los puntos destacados de la actividad fue la experimentación con energías alternativas; es decir que, a través de dispositivos específicos, pudieron observar cómo el sol genera energía térmica para calentar agua, energía fotovoltaica para electricidad e incluso el funcionamiento de un horno solar para cocinar. Estas propuestas buscan desmitificar la tecnología sustentable y mostrarla como una herramienta accesible y cotidiana.

Esta iniciativa del Gobierno local impulsa la protección del ambiente con la educación como motor, convirtiendo el conocimiento teórico en una herramienta real que las chicas y chicos pueden llevar a sus casas y compartir con sus familias; y transforma las colonias municipales en un espacio de aprendizaje y valores para toda la comunidad.

—