La Matanza lanza beneficios fiscales para impulsar la producción y el empleo

En un contexto económico complejo a nivel nacional, el Municipio de La Matanza presentó un paquete de beneficios fiscales destinados a fortalecer la actividad productiva, comercial y de servicios en el distrito, donde funcionan más de 7.500 industrias, comercios y PyMEs.

Las medidas, impulsadas por la Secretaría de Economía y Hacienda y contempladas en la Ordenanza Tarifaria y Fiscal 2026, incluyen reducciones de alícuotas, exenciones y descuentos en tasas municipales, con el objetivo de fomentar la inversión privada y sostener la generación de empleo local.

Exenciones y reducciones clave

Entre los principales puntos se destacan:

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene

Reducción de escalas y alícuotas para el sector industrial, especialmente para medianas y grandes empresas.

Eximición del 100% para PyMEs industriales, alcanzando a más de 1.500 firmas locales.

Disminución de la alícuota para entidades financieras del 7,5% al 7%.

Reducciones en la escala general de comercio para medianos y grandes contribuyentes.

En el caso del Régimen Simplificado (monotributistas), no se aplican aumentos y se establece una reducción del 50% en el pago, con posibilidad de exención total del 100% para quienes cumplan los requisitos.

Tasa por Servicios Generales

10% de descuento por adhesión al débito automático.

10% de descuento por pago anual anticipado.

50% de descuento en las cuotas 5 y 6 de 2026 para padrones sin deuda entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025.

Impuesto Automotor Municipalizado

10% de descuento para contribuyentes adheridos al débito automático.

Tasa por Ocupación de Espacios Públicos

50% de reducción en 2026 para quienes utilicen el espacio público con mesas y sillas, beneficiando especialmente al sector gastronómico.

Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026

En paralelo, el Municipio puso en marcha el Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026, que prevé exenciones y descuentos para nuevas empresas que se radiquen en el distrito y contraten personal.

Los beneficios alcanzan a:

Derechos de habilitación de industria y comercio.

Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.

Derechos de publicidad y propaganda.

Tasa por Servicios Generales.

Derechos de construcción.