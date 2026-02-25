La Matanza lanza beneficios fiscales para impulsar la producción y el empleo

En un contexto económico complejo a nivel nacional, el Municipio de La Matanza presentó un paquete de beneficios fiscales destinados a fortalecer la actividad productiva, comercial y de servicios en el distrito, donde funcionan más de 7.500 industrias, comercios y PyMEs.
Las medidas, impulsadas por la Secretaría de Economía y Hacienda y contempladas en la Ordenanza Tarifaria y Fiscal 2026, incluyen reducciones de alícuotas, exenciones y descuentos en tasas municipales, con el objetivo de fomentar la inversión privada y sostener la generación de empleo local.
Exenciones y reducciones clave
Entre los principales puntos se destacan:
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Reducción de escalas y alícuotas para el sector industrial, especialmente para medianas y grandes empresas.
Eximición del 100% para PyMEs industriales, alcanzando a más de 1.500 firmas locales.
Disminución de la alícuota para entidades financieras del 7,5% al 7%.
Reducciones en la escala general de comercio para medianos y grandes contribuyentes.
En el caso del Régimen Simplificado (monotributistas), no se aplican aumentos y se establece una reducción del 50% en el pago, con posibilidad de exención total del 100% para quienes cumplan los requisitos.
Tasa por Servicios Generales
10% de descuento por adhesión al débito automático.
10% de descuento por pago anual anticipado.
50% de descuento en las cuotas 5 y 6 de 2026 para padrones sin deuda entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025.
Impuesto Automotor Municipalizado
10% de descuento para contribuyentes adheridos al débito automático.
Tasa por Ocupación de Espacios Públicos
50% de reducción en 2026 para quienes utilicen el espacio público con mesas y sillas, beneficiando especialmente al sector gastronómico.
Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026
En paralelo, el Municipio puso en marcha el Plan Municipal de Generación de Trabajo y Producción 2026, que prevé exenciones y descuentos para nuevas empresas que se radiquen en el distrito y contraten personal.
Los beneficios alcanzan a:
Derechos de habilitación de industria y comercio.
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene.
Derechos de publicidad y propaganda.
Tasa por Servicios Generales.
Derechos de construcción.