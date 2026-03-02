Oficios con salida laboral: La Matanza lanzó la inscripción a los Cursos de Formación Profesional

Más educación es más oportunidades, por eso el Gobierno local ofrece una amplia variedad de capacitaciones gratuitas en oficios, que acompañan a jóvenes y adultos en su inserción al mundo del trabajo. Las clases inician el 9 de marzo.

Abrió la inscripción a los Cursos de Formación Profesional y Laboral de La Matanza, que cuentan con certificación oficial y están diseñados para que jóvenes y personas adultas accedan a herramientas de desarrollo, permitiendo ampliar sus posibilidades de ingreso al mercado laboral actual.

La cursada comenzará el próximo 9 de marzo, aunque la inscripción permanecerá abierta en las sedes correspondientes, hasta completar el cupo de vacantes de cada propuesta. La iniciativa busca responder a las demandas actuales del mundo del trabajo, ofreciendo una capacitación técnica y profesional de calidad, en la cercanía del hogar.

Hay cientos de cursos disponibles para toda la comunidad, coordinados desde la Secretaría de Producción del distrito, entre los que se destacan: impresión 3D, manicuría, reparación de celulares, inglés para turismo, marketing digital, barbería, electricidad domiciliaria, mecánica, programación, gastronomía, y muchos más.

Las y los interesados deberán ser mayores de 16 años. La oferta académica completa y las sedes disponibles están detalladas en lamatanza.gov.ar/oficios. Además, por cualquier consulta las vecinas y vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 11 2831 5865.