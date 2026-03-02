Inicia un nuevo ciclo lectivo con escuelas renovadas y en construcción.

Escuelas primarias y secundarias del distrito fueron ampliadas y mejoradas con obras de infraestructura, que realiza el Municipio junto a la Provincia de Buenos Aires. Además, continúa la puesta en marcha de nuevos establecimientos educativos, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para las chicas y chicos.

El ciclo lectivo 2026 de La Matanza comienza con grandes novedades para toda la comunidad educativa del distrito. Las nuevas instalaciones permiten ampliar la capacidad de los establecimientos, optimizar la organización institucional y acompañar el crecimiento de la matrícula en la educación pública, teniendo en cuenta la crisis socioeconómica que vive el país.

En Gregorio de Laferrere, quedaron finalizadas las ampliaciones de la Escuela Secundaria N° 164 con orientación en Lenguas extranjeras, donde se construyeron tres aulas nuevas en planta baja, con aberturas, mobiliario completo y preceptoría, y dos aulas adicionales en planta alta, junto a una biblioteca y una nueva preceptoría. Todas las unidades incorporadas cuentan con aire acondicionado, garantizando espacios adecuados y confortables para estudiantes y docentes, durante todo el ciclo lectivo.

En Virrey del Pino, se encuentra en su etapa final la obra de ampliación de la Escuela Secundaria N° 55 y la refuncionalización de dos sectores de la Escuela Primaria N° 106, instituciones a las que asisten más de 1000 (mil) alumnas y alumnos por día. La intervención contempla la construcción de un comedor espacioso con cocina completamente equipada, dos módulos de sanitarios completos, cuatro nuevas aulas, una sala maternal, preceptoría y laboratorio. Todos los espacios fueron diseñados con mobiliario nuevo y equipos de aire acondicionado, priorizando la comodidad de las y los estudiantes que concurren a jornadas extendidas y fortaleciendo las condiciones para el desarrollo pedagógico integral.

La ejecución de estas obras de infraestructura escolar son fruto de una inversión estratégica en educación pública, que consolida edificios más modernos y funcionales, adaptados a las demandas actuales; priorizando el bienestar de estudiantes y docentes de La Matanza, durante el transformador intercambio pedagógico.