Ingreso UNLaM: Se encuentran abiertas las preinscripciones

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) anuncia que, hasta el 16 de junio, se encuentra abierto el formulario de preinscripción, en su Sistema de Ingresantes, para los aspirantes que desean comenzar su trayectoria académica en esta Casa de Altos Estudios.

Para formalizar la inscripción, será necesario presentar la documentación original en la Dirección de Alumnos, ubicada en el Departamento de Ciencias Económicas. Desde el 18 de mayo hasta el 16 de junio de 2026, se podrá elegir entre cuatro opciones de días para realizar esta presentación.

La inscripción se organiza según el número de finalización del DNI. Aquellos que finalizan en 0 o 1, podrán inscribirse los días 18 de mayo, 1 de junio, 8 de junio y 16 de junio. Quienes tengan un DNI que termine en 2 o 3, tendrán la oportunidad de hacerlo el 19 de mayo, 26 de mayo, 2 de junio y 9 de junio.

Para los DNI que finalizan en 4 o 5, las fechas disponibles son el 20 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio y 10 de junio. Si el documento termina en 6 o 7, la fecha de inscripción será el 21 de mayo, 28 de mayo, 4 de junio y 11 de junio. Quienes tengan un DNI que finalice en 8 o 9, podrán inscribirse los días 22 de mayo, 29 de mayo, 5 de junio y 12 de junio.

Documentación necesaria

Para inscribirse al Curso de Ingreso en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

-En primer lugar, es necesario contar con el DNI actualizado o, en su defecto, una constancia de DNI en trámite.

-Además, se requiere el analítico final del secundario. Es importante destacar que los títulos expedidos antes del año 2010 deberán ser legalizados en el Ministerio del Interior.

-En caso de no tener el título, se deberá presentar una constancia de alumno regular, si se está cursando el último año escolar; una constancia de título en trámite, si se finalizaron los estudios de nivel secundario; o una constancia general, si se completó la cursada del nivel secundario, pero se adeudan materias.

-Asimismo, se deberá incluir una foto tipo carnet en formato digital y el comprobante de pago de la tasa de inscripción, la cual incluye el Manual del Curso de Ingreso.

-Cabe aclarar que, si el aspirante solicitó el turno de cursada de los sábados de 8 a 15, deberá subir a la documentación complementaria la constancia laboral o de jornada escolar completa.