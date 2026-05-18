Bronquiolitis: qué es y cómo prevenir esta enfermedad que afecta, en general, a los bebés

Es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año.



Con la llegada de los días fríos, algunas enfermedades empiezan a resurgir y una de ellas es la bronquiolitis, una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno, que afecta sobre todo a los menores de 1 año y que puede ser causada por distintos virus, el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Se trata de una enfermedad que, en algunos casos, puede ser grave y la misma afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir, por lo cual, si un niño presenta signos de dificultad respiratoria, hay que consultar de inmediato al médico para que lo evalúe.

Al no existir tratamientos para el virus, ya que, no hay jarabes ni antibióticos, es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria, según un informe del Ministerio de Salud al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el mismo, se indicó que los menores de 3 meses, bebés prematuros y aquellos con problemas crónicos de salud como las cardiopatías, las enfermedades pulmonares crónicas o el compromiso de la inmunidad, tienen más riesgo de presentar formas graves.

En la actualidad, se dispone de un anticuerpo especial llamado Nirsevimab que se aplica durante los meses del invierno, para prevenir internaciones en los niños menores de 1 año que fueron prematuros de muy bajo peso al nacer y en aquellos con cardiopatías congénitas.

A partir de marzo de 2024 se incorporó como estrategia en Argentina la vacunación contra el Virus Sincicial Respitarorio de personas gestantes entre las semanas 32 y 36 durante la época de circulación del virus.

Cuándo sospechar que un bebé tiene bronquiolitis y cómo prevenirla

Los signos que pueden dar un indicio de que un bebé tiene bronquiolitis, es si tiene:

Respiración muy rápida.

Aletea la nariz.

Se le hunde el pecho o las costillas al respirar.

Se queja mientras respira.

Entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho.

Está irritable o le cuesta dormirse.

Color azulado en la piel, las uñas o los labios debido a la falta de oxígeno (cianosis): en este caso necesita tratamiento urgente.

Los virus que causan infección respiratoria aguda se transmiten de una persona a otra por el contacto directo entre las manos y superficies contaminadas y a través de las secreciones nasales o las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando una persona enferma habla, estornude o tose. Las siguientes medidas contribuyen a prevenir las infecciones respiratorias:

Mantener la lactancia materna.

Tener las dosis de vacunas que contempla el Calendario Nacional de Vacunación según la etapa de la vida.

Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.

No exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña.

Higienizar frecuentemente, con agua y jabón, los elementos del bebé (chupetes, juguetes) y las superficies donde se lo cambia o donde se preparan sus alimentos.

Practicar el lavado de manos frecuente, a los niños y a los convivientes, con agua y jabón. Se puede reforzar la higiene con alcohol en gel.

Ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día.

Mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos.

Si los cuidadores principales tienen alguna infección de las vías respiratorias deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.

No se debe colocar tapaboca en los niños menores de 2 años.

En los niños con más riesgo de bronquiolitis grave (menores de 3 meses, prematuros, con enfermedades crónicas) no está recomendada la asistencia al jardín maternal.