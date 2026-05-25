MTZ Urbano 2026: El encuentro gratuito de rap, k-pop y cultura urbana llega a San Justo

Este sábado, miles jóvenes de La Matanza podrán disfrutar de una jornada abierta y gratuita, pensada para potenciar el talento y las expresiones urbanas.

Llega la primera edición de MTZ Urbano, el evento que reúne a jóvenes artistas, deportistas y creadores de contenido locales, para que confluyan en un espacio común de encuentro, expresión y entretenimiento.

Las y los jóvenes de La Matanza podrán compartir su talento y disfrutar del arte, la música y el deporte que los representa, y le da identidad a las ciudades del distrito.

MTZ Urbano propone una jornada que incluye un almuerzo para compartir entre todos, y múltiples actividades en simultáneo, organizadas en diferentes espacios temáticos.

¿Qué vas a encontrar en MTZ Urbano?

• Cultura Hip Hop: Batallas de exhibición, rondas libres de freestyle y de rap.

• Zona K-Pop: Espacio exclusivo para la comunidad con Random Dance.

• Arte Callejero: Muralismo y graffitis en tiempo real para ver el proceso en directo.

• Danza, Teatro y Canto: Coreografías de academias locales, dinámicas de teatro urbano e improvisación, shows en vivo de cantantes locales y presentaciones de beatbox.

• Tendencias: Barbería en vivo a cargo de jóvenes talentos locales.

• Deportes Urbanos: Actividades interactivas y demostraciones.

• Zona Streaming y Podcast: Con un formato innovador, transmisiones en directo con entrevistas en vivo y producciones audiovisuales.

¿Dónde y cuándo?

MTZ Urbano llega este sábado 30 de mayo, a las 12 horas en la sede de Juventudes del Municipio de La Matanza, ubicada en Berón de Astrada 3966, San Justo.