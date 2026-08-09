Animate a dar tus primeros pasos en el mundo científico en la UNLaM

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) abrió un espacio para reunir a estudiantes motivados por vivir su primera experiencia en investigación, en el marco de las Becas de Investigación UNLaM 2027. La preinscripción ya se encuentra disponible y las actividades comenzarán el 1 de enero de 2027.

Enmarcado en la política de formación de Recursos Humanos en investigación, estas Becas constituyen un gran esfuerzo institucional. Por ello, este año se incrementó el número de vacantes disponibles, en línea con el incremento de postulaciones y adjudicaciones de las Becas externas Consejo Interuniversitario Nacional y Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo me anoto?

Primero es necesario realizar la preinscripción por medio del siguiente enlace, para manifestar tu interés, proporcionando sólo algunos datos básicos. Luego, los perfiles se envían a las Secretarías de Investigación de cada Departamento Académico, donde se llevará a cabo un proceso de selección y vinculación con un director de Beca, un docente investigador con trayectoria.

Entre los requisitos mínimos para postularse se encuentran: Ser estudiante regular de grado UNLaM en 2027; tener un 40 por ciento de materias aprobadas, tener un promedio de ocho o más y no haber tenido una Beca UNLaM anteriormente. Para mayor información, consultar en la página de Linkedin de la Secretaría de Ciencia y Tecnología o acercarse a la Secretaría de Investigación perteneciente al Departamento que estás cursando.