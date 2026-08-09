Una estudiante de la UNLaM viajará a la Universidad del Pacífico en Paraguay

La Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) anunció que la estudiante investigadora Valentina Silvestro, de la Licenciatura en Nutrición del Departamento de Ciencias de la Salud, realizará una instancia corta de investigación en la Universidad del Pacífico, de Asunción, capital del Paraguay.

Silvestro generó vínculos con la institución extranjera, con la que la Secretaría de esta Casa de Altos Estudios tiene convenio, para realizar una instancia corta de investigación que durará cuatro semanas repartidas en dos semanas presenciales en Paraguay (con fecha de partida para el 2 de agosto) y otras dos semanas de forma virtual para completar la experiencia.

Al respecto, la estudiante explicó: “La idea de esta instancia es incorporarme a un equipo de investigación que ellos ya tienen armado e integrarme en sus actividades”. En ese marco, expresó su interés por colaborar en proyectos que se alineen con su experiencia, destacando que trabajará tanto en la Universidad del Pacífico como en el hospital materno-infantil que se encuentra adyacente a la universidad.

Al hablar sobre sus expectativas, enfatizó sobre la importancia del viaje: “Creo que ya de por sí el viajar y conocer otro país es súper enriquecedor. Conocer otra cultura e incorporarme a un equipo de investigación es un aprendizaje que implica sumar conocimiento, conocer gente nueva, otra institución y cómo se manejan ahí”.

“La UNLaM representa una segunda casa”

La estudiante de Nutrición destacó que esta Casa de Altos Estudios ocupa un lugar especial en su vida. “Para mí, la UNLaM representa una segunda casa. Es la segunda oportunidad que tengo de realizar un intercambio con la Universidad, que es una institución que invita a las y los estudiantes a no solamente venir, cursar, rendir e irse, sino también a crecer acá adentro”, reflexionó.

A manera de cierre, Silvestro animó a sus compañeros a aprovechar estas oportunidades: “Les recomiendo que, si pueden, se anoten». «Tuve la oportunidad de viajar a Italia con la UNLaM y ahora tengo la oportunidad de viajar a Paraguay. Esto es sumamente enriquecedor, no solamente a nivel profesional y formativo, sino a nivel humano: conocer otra cultura, estudiar y aprender en otro país es una oportunidad increíble”, afirmó.