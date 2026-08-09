Cae banda narco en La Matanza con el apoyo de las cámaras municipales: Diez delincuentes presos

A partir de las imágenes obtenidas por el Centro de Operaciones y Monitoreo local (COM), comenzó la investigación que derivó en un mega operativo y culminó con 10 detenidos

Las cámaras de seguridad de La Matanza fueron clave para iniciar una investigación, al detectar movimientos compatibles con venta de estupefacientes en la localidad de Gregorio de Laferrere. Al comienzo, se detuvo a un traficante de drogas, que hoy está preso, y eso permitió llegar a la ubicación de toda la banda narco que acechaba en la zona.

Las fuerzas policiales llevaron adelante un mega operativo a gran escala, con dispositivos de inteligencia y el apoyo del COM municipal.

Luego de 14 allanamientos en distintos puntos de la ciudad se desarticuló una peligrosa banda y se detuvo a todos los implicados: 10 narcos presos, grandes cantidades de droga, armas de fuego de bajo y alto calibre, municiones, teléfonos, y dinero en efectivo, secuestrados, fueron el resultado del fuerte trabajo de seguridad.

Una vez más, la tecnología de prevención, en este caso las cámaras y el COM del Municipio de La Matanza, como apoyo táctico de la tarea policial, aseguran la protección de jóvenes y familias de los barrios, y combaten en narcotráfico, liberando a las calles de delito y llevando a los responsables a la cárcel.