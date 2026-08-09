Fernando Espinoza: “Presidente Milei, el terror muchas veces viene desde las palabras”.

Luego de que el presidente Milei arremetiera, esta vez, contra estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, le pidió que reflexione, deje de agredir y no siembre más odio en la sociedad.

“Recientemente, en otro de sus monólogos símil reportajes, Javier Milei recurrió a su habitual catarata de insultos y además usó el término terroristas para referirse a estudiantes, profesores, periodistas e investigadores universitarios”, sostuvo Fernando Espinoza.

“Es frecuente que Milei diga cualquier barbaridad en cualquier tema y luego finja que finge demencia. El país asiste a diario a exabruptos irracionales del presidente, datos disparatados, teorías raras y descalificaciones brutales. No hay que pasarlas por alto ni acostumbrarse”, agregó Espinoza.

“Terroristas decía la dictadura cuando se refería a quienes pedían democracia desde los claustros universitarios. Y costó miles de vidas de estudiantes y profesores. Terroristas eran las decenas de periodistas desaparecidos. El terror, muchas veces, empieza desde la palabra”, recordó Fernando Espinoza.

“Con humildad, una vez más llamamos al presidente a la reflexión. Debe calmarse. Debe dejar de lanzar argentinos contra argentinos. Abdicar de incentivar con su ejemplo a voceros desaforados que desde un streaming disparan palabras como muerte, desaparición, esterilización”, remarcó.

En esa línea, agregó: “Le pedimos a Javier Milei que no sume discursos de bárbaro a las barbaridades que su gobierno comete todos los días contra la gente”, y concluyó Fernando Espinoza: “Que no siembre odio y que recuerde que el respeto es una avenida de dos mano