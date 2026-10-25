Un árbol para mi vereda: Ejemplares nativos gratuitos para toda la comunidad

En el marco del Día Mundial de la Ecología, que se celebra cada 1° de noviembre, la iniciativa de La Matanza para las vecinas y vecinos del distrito promueve la participación comunitaria haciendo entregas gratuitas de plantas autóctonas, producidas en el vivero local, para embellecer y aportar naturaleza verde a todas las ciudades.

Un árbol para mi vereda, es una propuesta del Gobierno local destinada a incrementar la cobertura vegetal y mejorar la calidad ambiental en las ciudades de La Matanza. Quienes deseen participar del programa deben disponer de una superficie mínima de 1,50 por 1,50 metros frente a su domicilio y completar la solicitud correspondiente para que especialistas ambientales verifiquen la factibilidad del terreno y asignen la variedad más adecuada.

El trámite se realiza de manera virtual adjuntando la dirección exacta, la ubicación en el mapa, fotos del frente de la propiedad y datos de contacto. Una vez aprobada la inspección previa, el ejemplar se retira sin costo para ser colocado en la vía pública con el compromiso vecinal de cuidar su desarrollo.

Esta política de desarrollo urbano sostenible y preservación del patrimonio natural es coordinada desde la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Las solicitudes se gestionan a través del sitio web oficial ingresando al enlace: lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/forestacion.

Fomentar la biodiversidad y construir espacios urbanos más saludables para toda la población es uno de los objetivos ambientales del Municipio, que suma día a día nuevas propuestas para una MTZ más verde.