Nuevo taller de germinación de semillas para las personas adultas mayores de La Matanza

En el marco del programa Ayudemos al Planeta, el Gobierno local continúa implementando actividades y capacitaciones para las y los miembros de los Centros de Jubilados del distrito.

Las nuevas jornadas, realizadas por la Secretaría de la Tercera Edad en conjunto con la Subsecretaría General de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Matanza, tienen el objetivo de generar conciencia ambiental a través de charlas y capacitaciones sobre germinación de semillas y generación de plantines de árboles nativos.

Como parte de la iniciativa, las jubiladas y jubilados que participen podrán también contribuir a la recuperación de los espacios verdes del distrito, y promover el cuidado del ambiente, ya que dichos árboles y plantines serán instalados en diferentes plazas y en Centros de Jubilados, fortaleciendo también el compromiso colectivo.

Quienes quieran participar, se pueden acercar a este primer encuentro el miércoles 6 de agosto en el Centro de Jubilados Barrio Alas, ubicado en la calle Bevilacqua 2410, Ciudad Evita.