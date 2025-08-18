Cae líder de una peligrosa banda que realizaba entraderas en La Matanza

La policía logró la detención de un joven de 22 años, conocido como “Pito Wey”, delincuente con pedido de captura internacional y señalado como jefe de una organización dedicada a entraderas y robos agravados en distintos barrios de La Matanza. Gracias a una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad e imágenes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de La Matanza, se realizaron allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego, 25 proyectiles, tres vehículos, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a los ilícitos.

La investigación se inició tras varios hechos ocurridos en las últimas semanas. En uno de ellos, una familia fue sorprendida por delincuentes encapuchados que ingresaron a sus viviendas durante la madrugada. Entre las víctimas se encontraba una mujer mayor que, durante un intento de robo en su casa de San Justo, activó la alarma vecinal y logró frustrar la acción de los delincuentes.

El trabajo de los detectives, con apoyo de las cámaras de seguridad y del COM, permitió identificar a los integrantes de la banda y sus roles. A partir de esta información, se llevaron a cabo múltiples allanamientos y detenciones, con el secuestro de vehículos, armas, dinero y otros bienes de valor.

Aunque varios sospechosos fueron arrestados, “Pito Wey” permanecía prófugo hasta que fue localizado en su residencia dentro de un barrio cerrado de Canning, propiedad adquirida con dinero presuntamente proveniente de los delitos.

Tras una vigilancia judicial y escuchas autorizadas, el jefe de la organización fue finalmente detenido. Fue trasladado a sede judicial y la investigación continúa para dar con los restantes prófugos y desarticular por completo a toda la banda.