Más operativos de control: La Matanza incauta 1500 motos por semana

Durante el verano continúan en La Matanza los operativos conjuntos entre la Policía bonaerense, la Guardia Urbana municipal y el área de Tránsito, con controles en distintos puntos estratégicos del distrito.

Según datos oficiales, se retienen en promedio 1.500 motovehículos por semana. De ese total, seis de cada diez estarían vinculados a algún hecho delictivo, mientras que el resto es secuestrado por incumplir condiciones mínimas de seguridad, lo que representa un riesgo para conductores y peatones.

Prevención del delito y seguridad vial

Los procedimientos apuntan a fortalecer la prevención frente a distintas problemáticas:

Combatir la modalidad delictiva conocida como “motochorros”.

Reducir accidentes de tránsito y mejorar la seguridad vial.

Evitar la organización de picadas ilegales, consideradas de alto riesgo para la comunidad.

Los controles se desarrollan de manera rotativa en diferentes localidades del partido, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y reforzar la presencia preventiva.

Plan Integral de Seguridad

Estas acciones forman parte del Plan Integral de Seguridad impulsado por el intendente Fernando Espinoza, quien además preside la Federación Argentina de Municipios.

El esquema incluye una inversión en infraestructura tecnológica y dispositivos de prevención, entre los que se destacan:

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

Un anillo digital con lectoras de patentes.

Más de 5.000 cámaras de seguridad 4K.

1.200 Paradas Seguras.

100 Puntos Seguros.