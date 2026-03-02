Encuentros, talleres y deporte: La agenda de La Matanza para conmemorar el 8M

Llega un nuevo Día Internacional de la Mujer, y el Gobierno local, a través de la Secretaría de Género, desarrollará diversas actividades, que incluyen encuentros con el sistema judicial, torneos deportivos, talleres de gestión menstrual y jornadas comunitarias, en diferentes ciudades del distrito.

Inicia una semana de propuestas integrales en el marco del 8M con el objetivo de promover derechos y construir una sociedad más igualitaria. La iniciativa del Municipio de La Matanza fortalece el trabajo de una gestión comprometida con las políticas de género y la prevención de las violencias, y este año combina el trabajo técnico-judicial con la participación de la comunidad, en plazas y clubes.

Uno de los ejes centrales será el fortalecimiento del acceso a la Justicia, en este sentido, la secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, Liliana Hendel, encabezará encuentros con jueces, fiscales y equipos técnicos para optimizar la respuesta ante casos críticos.

Asimismo, la agenda destaca la apertura de las Mesas Locales de Prevención y Erradicación de las Violencias de Género 2026, un espacio de diálogo clave con organizaciones de la sociedad civil donde se presentarán herramientas fundamentales como el Mapa de la Línea 0800 PARÁ y el Mapa de Casos Críticos.

Un año más, La Matanza se hace presente en todas las ciudades del distrito, tendiendo puentes entre las instituciones y la comunidad, con una gestión que escucha y le hace frente a las demandas actuales, para proteger los derechos y acompañar a las mujeres y diversidades.

Agenda completa

• Miércoles 4 de marzo – 14:30 h: Encuentro con el sistema judicial en la Asociación Judicial de La Matanza, Av. Illia 2605, San Justo.

• Jueves 5 de marzo – 14 h: Jornada en el Teatro Argentino de La Plata junto al Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires y la Suprema Corte provincial.

• Sábado 7 de marzo – 15 h: Torneo de Fútbol Somos Nosotras en el Club Juventud Libre, Sanabria 6700, Km 32. Inscripciones al 11-3390-7488.

• Lunes 9 de marzo: La Matanza participa de la movilización desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo.

• Martes 10 de marzo – 10 h: Apertura de las Mesas Locales de Prevención de Violencias en Marcón 2923, San Justo.

• Miércoles 11 de marzo – 10 h: Taller de gestión menstrual Arcos del Mirador, Soldado Sosa 3071, entre La Bastilla y Lavallol

• Viernes 13 de marzo – 09:30 h: Jornada comunitaria y stand informativo en la Plaza Ejército de los Andes, Av. Luro 5720, Laferrere.