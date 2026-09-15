Pase Libre de transporte por discapacidad: entrega y asesoramiento en el CUDI de La Matanza

Personas con discapacidad y pacientes trasplantados o en lista de espera podrán tramitar y retirar de forma presencial su credencial de transporte este jueves 17 de septiembre. La jornada ofrecerá atención por orden de llegada en González Catán e incluirá asesoramiento a través de un Punto SUBE.

Las vecinas y vecinos de La Matanza podrán tramitar y retirar en el día el Pase Libre Multimodal (PLM) durante un operativo territorial que se llevará a cabo el próximo jueves 17 de septiembre, de 9 a 13.30 horas, en el Centro Universitario de Innovación (CUDI), ubicado en Mariano Acosta 6420 (Km 32 de la Ruta 3, González Catán). La actividad está destinada a personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a quienes se encuentren trasplantadas o en lista de espera. La atención se realizará por orden de llegada y hasta agotar los cupos disponibles.

Para iniciar la gestión y obtener la credencial en el momento, las personas interesadas deberán concurrir con el original y una fotocopia del DNI y del CUD. Además, durante el desarrollo de la jornada funcionará un Punto SUBE para brindar atención, resolver consultas y efectuar trámites vinculados a la tarjeta de transporte.

El Pase Libre Multimodal es un beneficio que garantiza el acceso gratuito e ilimitado al transporte público terrestre en las líneas provinciales (del 200 al 499) y municipales (del 500 en adelante), así como también al transporte fluvial bonaerense. Cabe destacar que, de acuerdo con la Ley Nacional Nº 22.431, el CUD en su formato físico continúa siendo plenamente válido por sí solo para viajar en colectivo, mientras que la vinculación del certificado a la tarjeta SUBE constituye una alternativa opcional y digital para las y los usuarios.

Esta acción territorial es impulsada por el Municipio de La Matanza, en articulación con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. El despliegue de la jornada se lleva a cabo a través del trabajo de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad —área perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social— en conjunto con la Secretaría de Juventudes a cargo del Punto SUBE, en el marco de las políticas locales destinadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión social en todo el distrito.