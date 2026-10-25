Mega Invernadero de marihuana y armas de fuego en San Justo: 5 delincuentes presos

Una banda fue desbaratada por la Policía bonaerense, luego de múltiples allanamientos y el seguimiento de las cámaras de seguridad del Municipio de La Matanza, que permitieron encontrar un invernadero de cannabis de tres pisos.

El hecho ocurrió en San Justo y gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de la Provincia y el apoyo tecnológico del Municipio, se logró frustrar una inmensa producción de droga en el distrito.

A partir de una investigación por robos en la zona, con armas de fuego, y gracias al seguimiento que se realizó con las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo municipal (COM), se desplegaron 12 allanamientos en puntos identificados como base de operaciones de la banda.

En uno de estos allanamientos, se encontró un mega invernadero de 3 pisos, en el que se cultivaba marihuana para la venta. Los efectivos encontraron 700 plantas, 100 plantines, 150 frascos y 60 kg. de marihuana, y también hornos de cultivos con iluminación, precursores químicos y abono para la preparación

Los allanamientos también permitieron la detención de toda la banda y concluyó con cinco delincuentes presos a los que se les imputaron causas por robo, producción de estupefacientes para la venta, y el secuestro de armas de fuego, entre ellas pistolas calibre 9mm, escopetas y revólveres.

Una vez más las acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad bonaerenses y los dispositivos tecnológicos de prevención locales, logran sacar de circulación grandes cantidades de droga de las calles; y continúan influyendo en la baja de delitos en el distrito.

Según lo informado por el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, en La Matanza los delitos de estupefacientes descendieron alrededor de un 23%. Las estrategias de seguridad de la Provincia y la inversión en patrulleros, tecnología y bases operativas del Municipio siguen arrojando mejoras en los índices de criminalidad y protegen a jóvenes y familias.