El modelo educativo de La Matanza: un círculo virtuoso para chicas, chicos y jóvenes

Materiales escolares gratuitos, alfabetización digital temprana, formación universitaria y la creación de un Polo Científico y Tecnológico garantizan el desarrollo integral y la inserción laboral de las y los jóvenes matanceros.

El sistema educativo de La Matanza fortalece cada año y en cada ciclo lectivo un modelo integral que acompaña a estudiantes desde la primera infancia hasta su inserción en el mercado laboral, con iniciativas que llevaron al distrito a ser reconocido por la UNESCO, como Ciudad del Aprendizaje.

Comenzando con la alfabetización digital desde el nivel inicial, a través de la enseñanza en los jardines de infantes con computadoras y tablets a partir de los 3 años, la política municipal articula el derecho a la educación pública, con el acceso a la tecnología, becas escolares, formación en oficios y educación universitaria en el CUDI y la UNLAM, cerrando un círculo virtuoso que se completa con la construcción del Polo Científico Tecnológico para vincular a más de 10 mil jóvenes con la innovación y la robótica.

Entre las iniciativas de mayor alcance territorial se destaca el programa A la Escuela, Mejor con Libros, una política que beneficia cada año a más de 1 millón de alumnas y alumnos con libros y manuales, y se complementa con la entrega de más de 300 mil kits de útiles escolares generando un alivio económico para las familias, al comienzo del ciclo lectivo.

Las Becas Estudiar acompañan la permanencia escolar de chicas y chicos en situación de vulnerabilidad, brindando asistencia económica directa, actualmente a más de 8 mil estudiantes. Además, el programa también provee insumos y pintura para el mantenimiento del edificio escolar.

El aprendizaje tecnológico incluye capacitaciones en robótica para todos los niveles educativos, con más de 250 mil laboratorios escolares y se profundiza con el Centro de Innovación Tecnológica (CITLAM) con cursos gratuitos de programación web, impresión 3D, microscopía, entre otros, para docentes, chicos y personas mayores.

El Centro Universitario de la Innovación (CUDI) fue construido 100% por el Municipio para generar en la zona sur de La Matanza una universidad de excelencia con carreras de tecnología y salud con alta demanda laboral, brindando la posibilidad a jóvenes de acceder a educación superior cerca de su hogar y de forma totalmente gratuita. Junto a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), institutos terciarios y escuelas de artes y oficios albergan a más de 95 mil estudiantes universitarios, consolidando al distrito como la Capital Universitaria del Gran Buenos Aires.

La puesta en marcha del Polo Científico y Tecnológico (CyT) de La Matanza es la coronación del modelo matancero, un sueño cumplido para toda la comunidad, un proyecto estratégico diseñado para transformar el conocimiento en empleo directo y desarrollo productivo.

En los últimos días, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza presentó el modelo del círculo virtuoso en el Seminario de Transformación Nacional, donde destacó al Polo CyT que será “el primero de la Argentina y de América Latina”, resaltando la articulación entre el sector público, privado y la academia, y agregó: “La mitad del edificio estará destinado a la instalación de grandes empresas nacionales y multinacionales que contratarán a las y los jóvenes egresados de nuestras universidades. En tanto, la otra mitad se reservará para que las y los estudiantes que deseen generar sus propias empresas y startups puedan hacerlo y así fortalecer la matriz económica y el desarrollo productivo de La Matanza, la Provincia y la Argentina”.