Espinoza participó del 30° aniversario del Colegio de Abogadas y Abogados

En el marco del Día de la Abogada y el Abogado, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, participó del acto organizado por el Colegio de Abogados de La Matanza (CALM).

El evento se desarrolló en el salón de actos del Centro Cultural Valentín Barros, en San Justo, y reunió a representantes de la comunidad jurídica, autoridades municipales y universitarias, como el rector de la UNLAM, Dr, Daniel Martínez, y referentes de distintas instituciones.

Durante un nuevo encuentro del intendente con la comunidad de abogadas y abogados del distrito, Fernando Espinoza puso en valor el compromiso de quienes trabajan en el ámbito jurídico y destacó la importancia de su tarea en el acceso a la justicia y la resolución de problemas de las vecinas y vecinos. En este sentido expresó: “ejercer la abogacía significa asumir una responsabilidad muy noble e importante con nuestra sociedad, porque detrás de cada expediente y de cada situación hay derechos que deben ser defendidos. Por eso quiero saludar a todas las abogadas y abogados de La Matanza y reafirmar que siempre van a encontrar en el Municipio un espacio de diálogo y acompañamiento”.

Al referirse al contexto actual, el intendente destacó: “Cuando atravesamos momentos difíciles, la tarea de las y los profesionales del derecho adquiere todavía mayor relevancia. Necesitamos seguir trabajando por una comunidad donde la justicia, la solidaridad y el respeto por los derechos sean pilares para construir un mejor futuro”.

El encuentro contó con un momento destacado y emotivo, que contó con la participación de Fernando Espinoza, cuando se reconoció la trayectoria de profesionales juristas que cumplieron 35 y 50 años de ejercicio profesional y recibieron las correspondientes placas honoríficas, medallas y diplomas. Además, se hizo una mención especial para Justino “Pampi” Rivas, fundador y primer presidente del Colegio en esta fecha tan especial.

El presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, Martín Rivas, destacó la labor de las y los profesionales y su aporte cotidiano a la defensa de los derechos de la comunidad, además de agradecer la presencia del Intendente en esta celebración.

Durante la ceremonia, el CALM entregó una distinción especial al Centro de Veteranos de Malvinas, por su compromiso con la memoria, la soberanía nacional y la comunidad; y distinguió como personalidad destacada a Brian Castaño, campeón mundial de boxeo, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.