“Sin industria no hay Argentina»: Fuerte reclamo de Espinoza en el Día de la Industria Nacional

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La Capital Industrial de la Argentina, La Matanza, produce el 50% del PBI de la Provincia de Buenos Aires. Con más de 7.300 fábricas, PyMEs y emprendimientos en pie, la quinta provincia promueve un modelo basado en la producción, el desarrollo, la ciencia y la educación tecnológica, frente al grave cierre de empresas y la caída del consumo en el país.

En el marco del Día de la Industria Argentina, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, advirtió sobre el impacto del cierre de establecimientos industriales, comercios y PyMEs de todo el país, y ratificó su compromiso con el desarrollo de la producción y el empleo. En el distrito, la catástrofe económica y social generada por las políticas del Gobierno nacional causó que más de 200 industrias, empresas y PyMEs bajen sus persianas.

«Sin industria no hay Argentina, y sin trabajo no hay futuro», expresó Fernando Espinoza y agregó: «Este especial Día de la Industria Nacional, nos obliga a repensar un modelo de país. Tenemos que volver a discutir qué Argentina queremos”.

“Cuando cierra una fábrica no solo se apagan las máquinas: se pierden puestos de trabajo, y sufren nuestras empresas, nuestros comercios, nuestras PyMEs y miles de familias que pierden su sustento», sostuvo Fernando Espinoza.

Educación, trabajo y tecnología: La estrategia local

Frente a las políticas de desindustrialización del Gobierno nacional, el Gobierno de La Matanza impulsa medidas para capacitar a las y los jóvenes, crear trabajo calificado y atraer inversiones, a través de tres ejes clave:

El principal, que será un antes y un después para el país, es el Polo Científico y Tecnológico, primero en Argentina y América Latina. Se encuentra en su etapa final y generará más de 10 mil nuevos empleos para jóvenes de la región, en nuevas tecnologías y robótica.

Las nuevas Cooperativas de Trabajo creadas en el distrito es una medida pensada para fortalecer el motor de empleo y atender la dramática situación actual de desocupación y falta de trabajo que padecen miles de argentinas y argentinos.

En cuanto a la educación, las Escuelas de Oficios local y el Centro Universitario de la Innovación (CUDI), lideran la formación en áreas de alta demanda y rápida salida laboral. El CUDI es un espacio educativo enfocado en las carreras de nuevas tecnologías y salud, destinado a formar a jóvenes del sur del distrito, evitando que deban viajar largas horas para poder estudiar. En estos tiempos, y ante la necesidad de muchos jóvenes de dejar los ámbitos terciarios o universitarios para poder subsistir o ayudar a su familia, esta iniciativa significa una oportunidad única y un acompañamiento efectivo.

«Defender la industria nacional también es apostar al conocimiento, la ciencia y la tecnología. Con educación y producción hicimos de La Matanza la Capital Nacional de la Producción y el Trabajo», expresó Fernando Espinoza y concluyó: «Gobernar es crear trabajo y empresas, no destruirlas. Pudimos hacerlo en La Matanza, estamos convencidos de que podemos hacerlo en toda la Argentina».

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