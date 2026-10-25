Oportunidades, microcréditos y capacitaciones para emprendedores en las Ferias de La Matanza

Jornadas de formación técnica, herramientas de financiamiento y nuevos espacios de venta forman parte de una agenda semanal en las ferias locales, orientada a fortalecer el trabajo de productores y cooperativas del distrito.

Las Ferias de Emprendedoras y Emprendedores de La Matanza contarán con jornadas intensivas orientadas al desarrollo productivo comercial y comunitario, en la Semana de la Economía Social y Solidaria. Una semana donde el Gobierno local acerca herramientas comunitarias y cursos de emprendimientos a las vecinas y vecinos trabajadores independientes y pequeñas unidades de negocio, con el propósito de acompañar la economía local en el actual contexto nacional, brindar asistencia técnica, otorgar fondos de fomento y generar puntos de encuentro directo con los consumidores.

Las jornadas de Economía Social y Solidaria local tendrán lugar el martes 27 de octubre y el sábado 31 de octubre en las localidades de Gregorio de Laferrere y González Catán. La programación contempla Cursos de Gestión de Emprendimientos que alcanzan a más de 200 participantes, junto con rondas de articulación entre cooperativas y PyMEs. Además, la agenda incluye el otorgamiento de préstamos a pequeña escala, la distribución de credenciales para el manejo higiénico de alimentos y la puesta en marcha del Registro Único Municipal de Actores de la Economía Social y Solidaria (RUMAESS).

Cronograma de Ferias de Emprendedoras y Emprendedores de la semana:

Martes 27 de octubre – 11 a 13 h: Predio de la Correcaminata de MTZ – Oliveri y Reaño, Gregorio de Laferrere.

Sábado 31 de octubre – 14 a 18 h: Región Descentralizada Sur – Av. Brigadier General Juan Manuel de Rosas 17.798, km 32, González Catán.

Las Ferias de Emprendedores de La Matanza son un espacio de encuentro para toda la comunidad. Allí se pueden recorrer paseos de venta local con precios super accesibles y una gran variedad de artesanías, indumentaria, decoración, repostería, cosmética e impresiones 3D. Todo para el hogar y para regalar. Una propuesta que impulsa la economía social y solidaria mediante el apoyo mutuo entre vecinas, vecinos, emprendedores y productores del distrito